«قمرية» بطل الوثبة في أجين و«العزيزة» تبحث عن لقب جلين

أبوظبي (الاتحاد)

خطفت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المركزين الأول والثاني في سباق بري محمد عقيلي، الذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار أجين الفرنسي.

وغردت المهرة «صباح»، وحيدة وبفارق كبير بلغ 4.5 طول عن رفيق إسطبلها «سلاف»، بإشراف دي موريسون وقيادة دامين مورين، في السباق البالغة جائزته 12 ألف يورو، وطوله 2500 متر.

وأكدت «صباح» المنحدرة من نسل «شدايد»، نجوميتها المطلقة بالفوز السهل الذي حققته، مسجلة زمناً وقدره 2:57:60 دقيقة.

وحلقت المهرة «قمرية» للخيالة السلطانية العمانية، بلقب كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بمضمار أجين الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وجاء السباق قوياً وحافلاً بالإثارة والتكافؤ، وجاء فوز «قمرية» بفارق 1.5 طول عن «فافوري دو بوزلس» حيث سجلت البطلة زمناً وقدره 2:55:50 دقيقة في السباق البالغ طوله 2500 متر.

وعلى صعيد آخر، توج الجواد «حأحلم الأحلام» لعذبة ريسنج، بإشراف أف جان بيرنارد، وقيادة أوليفييه بيلييه، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز في مضمار سان سيرو الإيطالي، بمشاركة 9 خيول تنافست على الجائزة البالغة 11 ألف يورو.

ومن جهة أخري، يستضيف مضمار مونس جلين في بلجيكا، جولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، بمشاركة 6 مهرات وأفراس في سن 4 سنوات فما فوق، تتنافس على الجائزة المالية البالغة 5 ألف يورو.

وتتصدر الفرس «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الترشيحات بعد فوزها بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار وارجيم في بلجيكا.