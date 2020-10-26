غنتوت يضع اللمسات الأخيرة لمهرجان «بينك بولو»

غنتوت (الاتحاد)

يواصل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو استعداداته لانطلاقة موسمه الرياضي، في 6 نوفمبر المقبل بإقامة مهرجان «بينك بولو الخيري» ضمن حملة التوعية المجتمعية، التي ينظمها النادي من خلال برنامج التوعية للوقاية من سرطان الثدي، والتي بدأت مطلع أكتوبر الحالي، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.

وتواصل اللجنة العليا المنظمة للحملة، برئاسة زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي، جهودها لإبراز الحدث الافتتاحي للموسم، ولجأت اللجنة المنظمة لخطوة جديدة للحفاظ على البيئة، من خلال توفير النادي أول دراجتين تعملان بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، والتي تساهم في محاربة التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية وتؤدي إلى تحسين جودة الهواء.

يذكر أن «البولو الوردي» يدشن الفعاليات للموسم الجديد 2020-2021، على أن تقام احتفالية اليوم الوطني الـ49 بمباراة استعراضية يوم 25 نوفمبر المقبل، ويليها بطولة الإمارات الدولية للبولو، خلال الفترة من 8 إلى 21 ديسمبر المقبل، ويعود كأس سلطان بن زايد للبولو في نسخته الثانية خلال الفترة من 19 يناير إلى الأول من فبراير 2021، وتقام المباراة الاستعراضية لدعم الهلال الأحمر الإماراتي يوم 5 فبراير 2021، ثم المباراة الاستعراضية ليوم الأمل للبولو لدعم أصحاب الهمم يوم 26 من نفس الشهر، وتختتم بطولات الموسم بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو خلال الفترة من 12 إلى 26 مارس 2021.