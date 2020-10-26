ميسوريا يضع روشتة تجنب لاعبي الجو جيتسو للإصابات

أبوظبي (الاتحاد)

وضع هيتن ميسوريا المعالج الفيزيائي للمنتخب الوطني للجو جيتسو، والذي شغل سابقاً منصب اختصاصي العلاج الطبيعي لدى أكاديمية كوينز بارك رينجرز الإنجليزية لكرة القدم، روشتة الوقاية من الإصابات وتفادي وقوعها والاستعداد للعودة إلى أبسطة النزال، وذلك بالتزامن مع إعلان اتحاد اللعبة عن خطة شاملة لاستئناف أنشطة التدريب وفتح الأندية الرياضية. وبين ميسوريا إلى ضرورة انتباه الرياضيين إلى بعض التفاصيل الحاسمة، التي يمكن أن تساعد في حمايتهم من الإصابات أثناء التدريبات المكثّفة والنزالات، وأهمها أداء تمارين الإحماء بشكل جيد وبالطريقة الصحيحة، إضافة لعدم التسرع أثناء أداء التدريبات، ضماناً لتجهيز المجموعات العضلية الرئيسية بطريقة ملائمة، وتمديدها بما يكفي قبل بدء التدريب.

وأكد أن الكثير من الإصابات في الجو جيتسو نتيجة عدم أداء الرياضي لتمارين الإحماء بالطريقة الصحيحة، ويتسبب الإسراع خلال أدائها بعواقب وخيمة، وتفيد تمارين الإحماء الجيدة في تنشيط جميع المجموعات العضلية الرئيسية وتجهيز المفاصل، كما تتضمن تمارين تمديد ديناميكية.

وشدد ميسوريا على أهمية الحصول على قسط كافٍ من الراحة، واتباع إجراءات التعافي الصحيحة، قائلاً: تفرض رياضة الجو جيتسو قدراً هائلاً من الضغط على الجسم خلال تقدم الرياضي عبر الأحزمة، ويُعتبر النوم في غاية الأهمية لنجاح أي رياضي، إذ من الضروري النوم لمدة تتراوح بين 7-9 ساعات في كل ليلة.