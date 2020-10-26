الأولمبياد الخاص الإماراتي يكرم «مدارس الأبطال الموحدة»

أبوظبي (وام)

كرمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي المدارس الحاصلة على لقب «مدارس الأبطال الموحدة»، خلال حفل افتراضي حضرته معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، كما حضر حفل التكريم معالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وفاطمة بالرهيف مديرة جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومحمد النعيمي مدير عام الشؤون المالية التنفيذية في دائرة المالية في أبوظبي عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بجانب ممثلي الجهات المعنية بالتعليم في الدولة والعديد من مديري المدارس والمعلمين.

شما المزروعي

قدم الحفل بطل الأولمبياد الخاص الإماراتي في السباحة اللاعب القائد عمر الشامي وشريكته الموحدة مريم طاهر خريجة جامعة زايد ومتطوعة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي وشريكة للاعبين.

وحصلت على اللقب 7 مدارس من إمارة أبوظبي، وهي مدرسة جيمس كامبردج العالمية أبوظبي، وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، ومدرسة العزة الحكومية، أكاديمية بيرل، وأكاديمية البطين، وأكاديمية المعمورة ومدرسة سنمارك من إمارة دبي.

ويعتمد برنامج مدارس الأبطال الموحدة، الرياضة أساساً له، إلى جانب عدة محاور مساندة تستهدف الدمج المدرسي الشامل للطلاب من مختلف القدرات والطلاب من ذوي التحديات والإعاقات الذهنية مع الطلاب من غير الإعاقات، مستلهماً قيم الأولمبياد الخاص ومبادئه وممارساته، فمن خلال إحياء هذه المبادئ في مراحل مبكرة ضمن المدارس على نطاق واسع، يسعى البرنامج إلى تنمية جيل يحتوي الجميع ويحتضن الاختلافات، كما سيسهم تطبيق البرنامج عبر مختلف مدارس الدولة في تعزيز مبدأ الدمج الاجتماعي، من خلال إطلاق أنشطة منظمة من شأنها تزويد الشباب في الإمارات، بالأدوات والمهارات اللازمة، لبناء مناخ من القبول والاحترام في المدارس.

وعملت المدارس المتوجة على تحقيق كافة متطلبات البرنامج العشرة، والتي تم وضعها من قبل مؤسسة الأولمبياد الخاص الدولي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تحصل المدرسة التي تقوم بتحقيقها على لقب «مدارس الأبطال الموحدة» حيث أثبتت الدراسات القائمة على المدارس المطبقة للبرنامج تقدماً ملحوظاً في الدمج المدرسي الشامل بنسبة 95%، واختفاء ظاهرة التنمر بين الطلاب من ذوي القدرات المختلفة لنسبة تصل إلى 96% وخلق صداقات جديدة وحقيقية بين الطلاب بنسبة 41% بعد تطبيق البرنامج.

وتعتمد منهجية البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، وهي التفاعل المدرسي الشامل، والقيادات الشبابية الدامجة في المدرسة، والرياضات الموحدة التي تفعل التواصل بين الطلاب من ذوي القدرات المختلفة وخلق الصداقات فيما بينهم.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: «نفخر أن نرى نمو برنامج مدارس الأبطال الموحدة في أوساط المدارس الحكومية والخاصة، وسعيهم للحصول على اللقب ليس فقط لأهميته، بل إيماناً منهم بأهمية الدمج المدرسي الشامل لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والقدرات المختلفة مع أقرانهم الطلاب، واستخدام الرياضة كوسيلة لكسر الحواجز وخلق الصداقات».

جميلة المهيري

من جانبها قالت معالي جميلة المهيري: سعداء للغاية لأنه بعد مرور عام على تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» تحصل مدرسة العزة الحكومية في أبوظبي على لقب مدارس الأبطال الموحدة، وهي المدرسة الحكومية الأولى على مستوى الدولة التي تحصل على هذا اللقب.

ونحرص في وزارة التربية والتعليم على تبني البرامج المساهمة في دعم تطوير المنظومة المدرسية الدامجة للطلاب من كافة القدرات ونفخر بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي كشركاء استراتيجيين للبرنامج.