الشارقة يتحدى الظفرة بكأس الإمارات لليد

رضا سليم (دبي)



يخوض فريقا الشارقة والظفرة مساء اليوم مواجهة الجولة الثانية، ضمن المجموعة الثانية بكأس الإمارات لكرة اليد للرجال، والتي ستقام بصالة الملك الشرقاوي، وهي المباراة التي كان مقرراً إقامتها يوم الجمعة المقبل، وبناء على طلب الفريقين تم تقديمها لليوم، ويتصدر الشارقة قمة المجموعة بعد الفوز على دبا الحصن في الجولة الأولى 36-21، فيما خسر الظفرة من النصر بنتيجة 16-29.

من ناحية أخرى، أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد تعديلاً على مواعيد كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي 2019-2020، والتي ستنطلق يوم 6 نوفمبر المقبل، وجاء التعديل في دور الثمانية الذي كان مقرراً إقامته 10 نوفمبر، حيث تأجل إلى 14 من نفس الشهر والدور نصف النهائي من 13 إلى 17 نوفمبر، فيما سيكون النهائي في موعده يوم 20 نوفمبر، وجاءت التعديلات بسبب أسبوع الاتحاد الدولي لكرة اليد للمنتخبات الوطنية، في الوقت نفسه حددت لجنة المسابقات يوم 28 نوفمبر المقبل، موعداً لاستكمال الدور الثاني لدوري السيدات.