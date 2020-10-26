نصف نهائي كأس الاتحاد للصالات اليوم

دبي (الاتحاد)

يلتقي النصر ودبا الحصن، في الساعة الخامسة مساء اليوم، في نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، كما يلعب شباب الأهلي مع البطائح، وتقام المباراتان على ملعب صالة نادي مليحة.

وحجز «العميد» بطاقة الصعود إلى «مربع الذهب»، برصيد 10 نقاط، محصلة حصدها من الفوز على البطائح ومليحة والحمرية، والتعادل مع الشارقة، فيما تأهل دبا الحصن وصيفاً للمجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، من فوزه على خورفكان واتحاد كلباء وتعادله مع الظفرة، والخسارة من شباب الأهلي.

وصعد شباب الأهلي بطلاً للمجموعة الثانية «10 نقاط»، من الفوز على خورفكان ودبا الحصن واتحاد كلباء، والتعادل مع الظفرة.

وتأهل البطائح «حامل اللقب» وبطل رباعية الموسم الماضي، ثانياً للمجموعة الثانية، وله 7 نقاط، بعد خسارته من النصر، وتعادله مع الحمرية، وفوزه على الشارقة ومليحة.

ويستحق الشارقة الإشادة على ما قدمه في البطولة، لأنه بدأ الإعداد قبل أسبوعين من انطلاقتها، ويحسب له البقاء في صلب المنافسة حتى آخر ثانية، إلا أنه لم يكن محظوظاً في مباراته الحاسمة التي خسرها من البطائح بهدف، رغم أنه خاضها بفرصتي الفوز أو التعادل.

وفي المقابل يستحق مليحة التقدير، بعد العودة إلى سكة الانتصارات، مع تولي المدرب بدر الزرعوني المهمة خلفاً للبرازيلي رامون، وحقق الفوز على الحمرية بعد 3 خسائر متتالية، وكذلك الحمرية والظفرة واتحاد كلباء وخورفكان بفضل الأداء القوي في «التمهيدي»، مما يبشر بموسم مثير.

ويعتبر «العميد» و«الفرسان» الوحيدين اللذين لم يتذوقا طعم الخسارة في الدور التمهيدي.