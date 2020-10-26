الجهاز الجديد للوصل في رحلة «إثبات الذات»

مراد المصري (دبي)

أجواء الثقة تسيطر على الوصل، بعد قرار تعيين الجهاز الفني الجديد، وذلك بالنظر إلى المزيج الذي يتكون منه، بوجود مدربين من أصحاب فلسفة الكرة الحديثة، إلى جانب الحيوية والطموح لأسماء تريد إثبات نفسها على الساحة، مع الخبرة والإلمام بـ «خبايا» غرفة ملابس «الإمبراطور».

ويبرز جانب معرفة التفاصيل الدقيقة، في المدرب سالم ربيع الذي يتواجد منذ الصيف الماضي، وحسن العبدولي الاسم القديم بالنسبة لقلعة «الفهود»، ولا يحتاج الاثنان إلى فترة للتعرف على اللاعبين وطريقة اللعب وقدرات المجموعة الحالية، مع وجود حافز لدى ربيع لإثبات نفسه في دوري الخليج العربي، بعد رحلة عطاء طويلة لاعباً ومدرباً، فيما يتطلع العبدولي إلى تأكيد تفوقه في رحلة لم تكتمل في المرة الماضية، إلا أنها عرفت نتائج متميزة تحت قيادته، وتحديداً في البطولة العربية.

أما أسلوب الكرة الحديث، فهو نهج الأرجنتيني بيدرو جوميز الذي تدرج في العمل بالملاعب الإسبانية في بداياته، وتقدم حالياً أكثر أساليب الكرة العصرية، حيث انطلق من قطاع الناشئين في خيتافي، وصولاً إلى مواقع أخرى، مع إدراكه التام بالمنطقة، من خلال عمله مساعداً في الهلال السعودي، موسم 2010-2011، وبني ياس 2011-2012 ومنتخب البحرين في الموسم التالي، ثم عودته في تجربة قصيرة إلى بيتيس، ومنها عمل مع الأرجنتيني كالديرون في الوصل موسم 2014-2015، والجهاز الفني لفالنسيا موسم 2015-2016، بجانب تجربة قصيرة في البرتغال، كما عرف مسيرة ناجحة مع الرفاع الشرقي البحريني موسم 2018-2019، ويتطلع لتأكيد حضوره هذه المرة من بوابة «الإمبراطور».