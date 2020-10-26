دييجو في «دائرة الشك»!

رضا سليم (دبي)

أغلق عجمان صفحة الخسارة أمام اتحاد كلباء في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، بعد اجتماع الجهازين الفني والإداري مع اللاعبين لتجاوز «المحنة»، عندما يلعب «البرتقالي» مع حتا يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة، حيث لم يحصد الفريق أي نقاط، خلال أول مباراتين، على عكس الموسم الماضي، والذي بدأه بالتعادل مع بني ياس 2-2، والفوز على النصر 3-1، وهو سيناريو مكرر من الموسم قبل الماضي.

ويدرك المدرب المصري أيمن الرمادي أن «البركان» قادر على العودة، بعدما تعرض لمثل هذه «الكبوات» في المواسم السابقة، خاصة موسم 2017-2018، بعدما خسر أول 4 مباريات بالدوري، وانتظر إلى الجولة الخامسة، حتى يحقق أول انتصار له، وجاء على حساب النصر، بعدما خسر أمام الجزيرة وشباب الأهلي ودبا الفجيرة والعين، وتعاهد لاعبو «البرتقالي» على العودة مجدداً.

في الوقت نفسه، أجرى البرتغالي دييجو كارلوس لاعب وسط عجمان «أشعة»، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وهناك شك في إمكانية اللحاق بمباراة «الإعصار في الجولة المقبلة، رغم محاولات الجهاز الطبي، إلا أن اللاعب يحتاج إلى الراحة للشفاء من الإصابة، وهناك أكثر من لاعب بديل له ينتظر الفرصة.