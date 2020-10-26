تعديلات «دوري 21» تنصف «الحراس»

معتصم عبدالله (دبي)

منحت التعديلات الجديدة على لائحة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للموسم الحالي 2020- 2021، والتي دخلت حيز التنفيذ الرسمي، مع انطلاقة الجولتين الأولى والثانية في الأسبوعين الماضيين، «احتياط» الفريق الأول من حراس المرمى الفرصة، في مغادرة «دكة البدلاء» أخيراً، والحصول على فرصة المشاركة الحقيقية في المباريات، والتي تعذرت في المواسم الماضية، بداعي تخطي السن القانونية للمسابقة.

واعتادت أندية المحترفين على «استقرار» مركز الحراسة، خاصة على صعيد المشاركة في الدوري، في الوقت الذي تمنح فيه أندية بعينها فرصاً محدودة للحارس «الاحتياط» للمشاركة في مباريات كأس الخليج العربي، غير أن التغيير الذي طرأ أيضاً على كأس الخليج العربي، والذي تقلصت بموجبه عدد المباريات الرسمية في المسابقة إلى 25 فقط، بحيث يلعب كل فريق 7 مباريات فقط، حال وصوله إلى النهائي جدد أزمة المشاركة الرسمية للحارس «البديل».

وجاء التعديل على لائحة دوري الخليج تحت 21 عاماً، والتي شملت السماح بمشاركة حراس المرمى المسجلين في قائمة الفريق الأول، واللاعبين من مواليد 1998 وما فوق، ممن يحملون الجنسية الإماراتية، ويحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية، لتفتح الباب أمام «حبيسي دكة الاحتياط» في صفوف الفريق الأول، ليحظوا بفرصة «ارتداء القفازات» في المباريات الرسمية.

وبحسب اللوائح تقتصر مشاركة اللاعبين في دوري تحت 21 على اللاعبين مواليد 2000- 2001، شريطة أن يكون اللاعب قد أكمل 16 عاماً، قبل أن يتم وبحسب التعديلات الجديدة السماح بمشاركة حراس المرمى المسجلين في الفريق الأول، إضافة إلى 4 لاعبين «بحد أقصى» مواليد 1999، ممن يحملون الجنسية الإماراتية، ويحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية.

وأدى التعديل الجديد على اللائحة إلى ظهور مجموعة من الأسماء على قوائم المشاركة الرسمية في دوري تحت 21، بدلاً من الانتظار لفترات طويلة على «دكة البدلاء» في انتظار فرصة اللعب مع الفريق الأول والتي قد لا تأتي أبداً.

وضمت قائمة المستفيدين من التعديلات الجديدة على اللائحة، خلال الجولتين الماضيتين في عمر المسابقة 9 حراس مقيدين في قوائم الفريق الأول لأنديتهم، تواجدوا على مقاعد البدلاء في مباريات الدوري، قبل أن يحظوا بفرصة المشاركة «أساسيين» في دوري تحت 21.

وشملت القائمة منصور البلوشي «29 عاماً» حارس خورفكان، إبراهيم الكعبي «27 عاماً» ومحمد بوسندة «25 عاماً» ثنائي حراسة مرمى العين، زايد الحمادي «24 عاماً» الظفرة، غيث حسين «23 عاماً» النصر، حمود إبراهيم «22 عاماً» الشارقة، بجانب الثنائي هزاع عمار «21 عاماً» حارس الوحدة، ومحمد الجنيبي «23 عاماً» حتا.

وفي المقابل، استمر 10 لاعبين آخرين من حراس الفريق الأول على «دكة البدلاء» من دون خوض أي مباراة رسمية في الموسم الحالي، وفي الوقت الذي حظي فيه الثنائي حسن حمزة «25 عاماً» الحارس «البديل» لشباب الأهلي، وحمد المنصوري «24 عاماً» حارس العين «البديل»، بفرصة المشاركة لمباراة في كأس الخليج العربي، غاب 10 حراس آخرين عن المشاركة خلال الموسم الحالي.

وضمت القائمة أسماء معروفة أمثال يوسف الزعابي «34 عاماً» اتحاد كلباء، عبدالله سلطان «34 عاماً» الظفرة، محمد الحمادي «31 عاماً» بني ياس، عادل أبوبكر «28 عاماً» الجزيرة، صالح ربيع «27 عاماً» الفجيرة، إبراهيم عيسى «26 عاماً» النصر، سلطان المنذري «25 عاماً» الوصل، درويش محمد «25 عاماً» الشارقة، أحمد الحوسني «25 عاماً» بني ياس، وسالم خيري «21 عاماً» الجزيرة.

زكريا أحمد: «الحارس الأوحد» ظاهرة خطيرة

وصف زكريا أحمد حارس العين السابق، والمحاضر المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاعتماد على حارس واحد في أندية المحترفين، وغيرها بالظاهرة الخطيرة، وقال: غياب حراس الصف الثاني والبدلاء عن المشاركة، في ظل الاعتماد على حارس أساسي واحد أمر خطير، وقد يؤدي إلى خسائر وخيمة على الأندية المعنية، متى ما احتاجت إلى مشاركة البديل في مباراة مهمة ومصيرية.

وثمن زكريا أحمد خطوة رابطة المحترفين التعديل على لائحة دوري الخليج تحت 21، والتي تتيح لحراس المرمى من لاعبي الفريق الأول المشاركة، وقال: المشاركة في المواجهات الرسمية واكتساب حساسية المباريات شيء مهم، والقرار صائب ويصب في مصلحة الأندية.

الشبيبي: اعتماد التعديل بموافقة الأندية

أشار طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، نائب رئيس اللجنة الفنية، إلى أن التعديل على لائحة دوري تحت 21 عاماً، كان ضمن المقترحات التي تم تقديمها، في ورشة العمل الفنية التطويرية، بحضور ممثلي الأندية، وقال: تم عرض الموضوع على اللجنة الفنية والمستشارين، ودراسته من جميع الجوانب، واعتماده بعد إجراء دراسة، وتقييم لأهمية هذا الجانب، لأنه يعود بالفائدة على الحارس «البديل» في الفريق الأول، ويساعده على المشاركة في المباريات الرسمية، وتم اعتماد تطبيق المقترح بموافقة الأندية.

ولفت الشبيبي أن القرار يصب في مصلحة اللاعبين، ويعود بالفائدة على الأندية، خاصة أن الاحتكاك وخوض المباريات الرسمية وحده، يسهم في الارتقاء بمستوى الحارس.