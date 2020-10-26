ابن هزام يشارك في ورشة التطوير بـ «الفيفا»

دبي (الاتحاد)

شارك محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد، في ورشة عمل تطوير كرة القدم النسائية التي عقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وناقشت الورشة أساليب إدارة برامج كرة القدم النسائية وخطط تطويرها، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد الدولي لتطوير منظومة العمل في الاتحادات الوطنية الأعضاء على المستويات الفنية كافة، منها تعليم المدربين، الخدمات التعليمية التدريبية، القيادة الفنية وعملية التطور وغيرها.

وقال ابن هزام: إن اتحاد الكرة يحرص على التواجد والمشاركة الإيجابية في مختلف الورش والدورات والاجتماعات التي يُنظمها الاتحاد الدولي، بهدف الاستفادة الفنية، وتبادل الخبرات والمعلومات التي من شأنها أن تسهم في تطوير منظومة مختلف إدارات ولجان الاتحاد والمشاركة الفنية والإدارية.