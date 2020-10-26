«السيدة العجوز» يفلت من «صفعة تاريخية»

روما (أ ف ب)

تجنب يوفنتوس حامل اللقب هزيمة تاريخية أولى له على ملعبه أمام هيلاس فيرونا، وذلك بفضل «البديل» السويدي ديان كولوشيفسكي صاحب هدف التعادل 1-1 أمس الأول، في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويأتي التعادل الثاني توالياً ليوفنتوس الذي اكتفى بنقطة أيضاً، وبالنتيجة ذاتها في المرحلة السابقة أمام مضيفه كروتوني، قبل استضافة فريق المدرب أندريا بيرلو لبرشلونة الإسباني غداً في دوري أبطال أوروبا التي استهلها «البيانكونيري» بشكل جيد، من خلال الفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-صفر، سجلهما لاعبه الجديد-القديم الإسباني ألفارو موراتا.

وبغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمباراة الثالثة، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي قد يحرمه من المشاركة ضد غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وبرشلونة، عانى يوفنتوس أمام صاحب أفضل دفاع في الدوري مشاركة مع ميلان المتصدر، وكاد أن يتلقى هزيمته الأولى على الإطلاق أمام هيلاس فيرونا في تورينو في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

وخاض الأرجنتيني باولو ديبالا مباراته الأولى أساسياً هذا الموسم مع يوفنتوس، بعد تعافيه من إصابة، ليلعب بجانب موراتا وفيديريكو برنارديسكي والويلزي آرون رامسي والكولومبي خوان كوادرادو، في ظل غياب رونالدو وإيقاف الوافد الجديد فيديريكو كييزا بسبب طرده خلال المرحلة الماضية.

وخرج لورنتسو إنسينيي منتصراً من المواجهة مع شقيقه الأصغر روبرتو، وقاد نابولي لتحويل تخلفه أمام مضيفه وجاره بينيفينتو إلى فوز 2-1.

وحسم نابولي فوزه الرابع في 5 مباريات «الخسارة الوحيدة كانت بقرار إداري نتيجة تغيبه عن مباراته ويوفنتوس بسبب إصابتين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد»، بفضل البديل أندريا بيتانيا بعد تمريرة من ماتيو بوليتانو، مانحاً فريقه نقطته الـ11 في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام خصمه المقبل ساسوولو المتعادل مع تورينو «3-3».

أما بينيفينتو، فتجمد رصيده عند 6 نقاط، بعد تلقيه هزيمته الثالثة في مستهل عودته للعب بين الكبار.

وأعادت المباراة ضد بينيفينتو وصعود الحارس لورنتسو مونتبيو إلى منطقة نابولي في الثواني الأخيرة لمحاولة إدراك التعادل بعد حصول فريقه على ركلة حرة، جاتوزو بالذاكرة إلى مباراته الأولى كمدرب لفريقه السابق ميلان في 3 ديسمبر 2017.

كان ميلان في حينها متقدما 2-1 حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك بينيفينتو التعادل 2-2 عبر حارسه آنذاك ألبرتو برينيولي «إمبولي حالياً» بكرة رأسية رائعة إثر ركلة حرة.

وقال جاتوزو: شعرت بأن ما حصل كان قبل عشرين عاماً، لكنه كان قبل عامين ونصف وحسب، الفكرة «التعادل القاتل عبر الحارس» مرت بذهني.