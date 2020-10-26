أومتيتي: قاطعت اللحوم والألبان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم ابتعاد النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني، عن الملاعب على امتداد العامين الأخيرين، بسبب كثرة الإصابات وتنوعها، إلا أنه لم يفقد الأمل في إمكانية العودة إلى حجز مكانه لاعباً أساسياً في الفريق، ولا يفكر في الرحيل عن «البارسا»، رغم تلقيه عروضاً من أندية مختلفة.

وقال أومتيتي في حوار لقناة «بلوس» الفرنسية، إنه يبذل أقصى جهده للعودة إلى اللعب بقميص «البلوجرانا».

وأضاف: برشلونة هو برشلونة مهما تعرض للكبوات أو لفترات صعبة، ولا أنوي الرحيل منه أبداً، بل سأعود أكثر قوة.

وكان أولمبيك ليون سعى لإعادة أومتيتي مرة أخرى في الشتاء الماضي، إلا إن أومتيتي أكد أن المفاوضات تعثرت وانتهت إلى لاشيء، ولكنه اعترف بأنه لم يكن يمانع في الانتقال إلى ناديه السابق الذي كان سبباً جوهرياً في ظهوره، وفيما حققه من شهرة.

وتحدث أومتيتي «26 عاماً» عن الفترة العصيبة التي مر بها، والتي كان من الممكن أن تجعله ييأس من إمكانية العودة إلى «المستطيل الأخضر»، وقال : لم تكن المشكلة في ركبتي فقط، وإنما كنت أعاني من عدم توازن كامل مع زيادة في الوزن، وكنت مطالباً بالبدء من الصفر، وبالفعل امتنعت عن تناول اللحوم والألبان، وشعرت بتحسن كبير وأصبحت أنام جيداً وفقدت ثلاثة كيلو جرامات من وزني، ولم يسبق لي أن بذلت مثل هذا الجهد الكبير من قبل.

وعن المنافسة بينه بين مواطنه كليمان لينجليه الذي يلعب في المركز نفسه مع برشلونة، وفي منتخب «الديوك» أيضاً، قال أومتيتي: هذا الأمر لا يزعجني أو يضايقني بل بالعكس، فأنا أشجعه، وعلاقتنا على أفضل ما يكون. وأضاف: يمكننا اللعب معاً في المباراة نفسها، وإن كنت أعتقد أنه يعرف تماماً أنه عندما أعود، سأبذل أقصى طاقتي لشغل مركزي واللعب أساسياً.