«الإمارات للدراجات».. «2x2»!

أبوظبي (الاتحاد)

قدَّم فريق الإمارات للدراجات أداءً طيباً في المرحلة السادسة من جولة إسبانيا، والتي تُعدّ أولى المراحل الجبلية في الجولة، حيث تمكن روي كوستا من الفوز بالمركز الثالث متأخراً بفارق 25 ثانية عن منافسه الفائز إيزاجيري «فريق أستانا».

وشهدت المرحلة هطول الأمطار لفترة طويلة، ما زاد من صعوبة السباق، إلا أن 24 دراجاً قوياً تمكنوا من تشكيل مجموعة متقدمة، بمن فيهم روي كوستا والكولومبي سيرجيو هيناو من فريق الإمارات، ومع الوصول إلى جبال البرانس، وإلى جانب فوز كوستا بالمركز الثالث، تمكن زميله هيناو من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل، ليحل في المركز التاسع متأخراً بفارق 55 ثانية، كما تمكن ديفيد دي لا كروز من التقدم في ترتيب التصنيف العام، بعد فوزه بالمركز الـ17 في السباق متأخراً بفارق 1:23 ثانية، ليحل الآن في المركز التاسع في التصنيف العام متأخراً بفارق 2:46 ثانية عن الدراج ريتشارد كاراباز الذي يتصدر التصنيف.

ونجح فريق الإمارات في الصعود إلى المركز الثاني في تصنيف الفرق مع وصول المرحلة إلى أسبوعها الثاني.

ومن جانبه، قال روي كوستا: أنا سعيد بهذه النتيجة، لكنني متعب بعد سباق أمس، وأتطلع الآن إلى تقديم أداء طيب في المراحل الجبلية المقبلة من الجولة، سعيد كذلك بتقدم زميلي دي لا كروز في التصنيف العام، وسنحاول التركيز على دعمه أيضاً.