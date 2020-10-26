بعد 47 عاماً.. ضربة فاردي!

لندن (رويترز)

حقق ليستر سيتي فوزه الأول في ضيافة أرسنال في الدوري الإنجليزي، في 47 عاماً بعدما سجل البديل جيمي فاردي بضربة رأس هدف الانتصار 1 - صفر قرب النهاية في استاد الإمارات، حيث منح ليستر فوزه الأول خارج أرضه أمام هذا النادي اللندني منذ 1973.

وتقدم فريق المدرب بريندان رودجرز إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما بقي أرسنال عاشراً بتسع نقاط من 6 مباريات.

وتحسر أرسنال على الإخفاق في التسجيل خلال الشوط الأول، حيث ضغط بقوة وسدد 10 كرات وحصل على 6 ركلات ركنية مقابل تسديدة وحيدة للمنافس ودون أن ينال ليستر أي ركلة ركنية.

وجاءت مشاركة فاردي قبل نصف ساعة من النهاية الفاصلة، بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الساق، حيث استغل الفرصة وقابل كرة عرضية من جنكيز أوندر وسجل بالتخصص في أرسنال،

ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري الممتاز أمام أرسنال، وهو ما يجعله يتفوق على أي لاعب آخر باستثناء وين روني.