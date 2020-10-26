«الطائرة» يحدد ملاعب نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة

دبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد الكرة الطائرة موعد وملاعب مواجهتي الدور نصف النهائي، لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، والمقررة الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلتقي العين والجزيرة، مساء الجمعة، على ملعب صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، على أن يواجه النصر غريمه شباب الأهلي مساء السبت، على ملعب صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، في المباراة الثانية ضمن الدور ذاته.

وتأهل «العميد» بصورة مباشرة إلى المربع الذهبي وفقاً للقرعة، فيما جاء تأهل شباب الأهلي على حساب بني ياس بالفوز 3 -‏‏ 0، والعين بفوزه على حتا 3 -‏‏ 1، فيما أكمل الجزيرة عقد نصف النهائي بفوزه على الوصل 3 -‏‏ 1.