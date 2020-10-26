سوسيداد.. «الملكي» البطل!

عمرو عبيد (القاهرة)

يتصدر فريق ريال سوسيداد جدول ترتيب «الليجا» الإسبانية، بعد فوزه على هويسكا في الجولة السابعة بنتيجة 4 - ‏‏1، ورفع «الملكي» رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن كلٍ من ريال مدريد وغرناطة، اللذين لعبا 6 مباريات فقط مقابل 7 لصاحب القمة، والمثير أن سوسيداد يملك خط الهجوم الأقوى في البطولة المحلية، بعدما سجل 14 هدفاً، بجانب قوة دفاعاته التي لم تستقبل سوى 3 أهداف، ليكون صاحب ثاني أقوى خط دفاع.

هذه البداية اللافتة لفريق «الأبيض والأزرق» تعيد إلى الأذهان ذكريات قديمة جداً، مر عليها ما يقارب 40 عاماً، عندما تمكن من الفوز بلقبين متتاليين في «الليجا»، خلال موسمي 1980 - ‏‏1981 و1981 - ‏‏1982، بعد حصوله على مركز «الوصيف» في نسخة 1979 - ‏‏1980، التي حملت الإنذار «الملكي»، قبل انطلاقه نحو القمة، حيث استطاع حصد كأس السوبر أيضاً، في عام 1982، على حساب ريال مدريد، الذي فاز عليه ذهاباً بهدف واحد، ليرد سوسيداد برباعية نظيفة في الإياب.

الطريف أن الموسم الحالي شهد تعادلاً سلبياً بين الفريقين «الملكيين» في أولى مباريات ريال مدريد، خلال الجولة الثانية، بينما حقق سوسيداد انتصاراً كبيراً على «الميرنجي» في افتتاح نسخة 1981 - ‏‏1982، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وخلال ذلك الموسم، لم يخسر «الأبيض والأزرق» أمام ريال مدريد، بعدما تعادلا في مواجهة الدور الثاني.

الصراع الأكثر شراسة على ذلك اللقب وقتها، كان بين برشلونة وسوسيداد، بعدما تعادلا 1 - ‏‏1 في ملعب أتوتكسا، قبل أن يفوز «البارسا» بهدفين في «كامب نو»، وظل اللقب حائراً حتى الجولة الأخيرة، حيث احتاج «البلوجرانا» تحقيق الفوز، في انتظار خسارة «الملكي» أمام بلباو، لكن سوسيداد حصد فوزاً صعباً، بهدفين مقابل هدف واحد، ليفوز بلقبه الثاني توالياً، وتقتحم جماهيره أرض الملعب، لتحتفل مع اللاعبين بذلك الإنجاز، الذي لم يتكرر منذ 38 عاماً.