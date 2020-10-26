رئيس الوزراء الياباني: إقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل

حدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوغا أولويات حكومته بإقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، كدليل على تغلب البشرية على فيروس كورونا المستجد، وموازنة الخطوات ضد الفيروس، مع تعزيز النشاط الاقتصادي. وقال سوغا في كلمة ألقاها اليوم في جلسة استثنائية للبرلمان.. إن حكومته سوف تعمل على تأمين ما يكفي من لقاحات ضد فيروس كورونا لجميع السكان بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وتعهد سوغا بتنفيذ خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، والاستمرار في السياسات الاقتصادية لسلفه شينزو آبي، وإنشاء وكالة جديدة لتسهيل رقمنة الوظائف الحكومية.

وأضاف: «سوف يتم تمديد تغطية التأمين الصحي العام إلى علاج الخصوبة، والعمل بسرعة على الإصلاحات، بما في ذلك خفض فواتير الهاتف المحمول ورقمنة الإجراءات الإدارية».



