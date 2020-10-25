هاميلتون.. «القياسية 92»

بورتيماو (أ ف ب)



حطم السائق البريطاني لويس هاميلتون «مرسيدس» الرقم القياسي، في عدد الانتصارات، ضمن سباقات «الفورمولا - 1» والذي كان يتقاسمه مع الألماني «الأسطورة» ميكايل شوماخر بطل العالم 7 مرات، محققاً فوزه الثاني والتسعين في مسيرته، باحتلاله المركز الأول، في سباق جائزة البرتغال الكبرى المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم، أمس، على حلبة بورتيماو.

وتقدم هاميلتون على زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، وعلى الهولندي ماكس فيرشتابن «ريد بول».

وهو الفوز الثامن لهاميلتون هذا الموسم، بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الإيطالية وإيفل الألمانية.