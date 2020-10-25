«الزعيم» يجدد تفوقه على «الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد العين تفوقه شبه المطلق أمام شباب الأهلي، في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بفوزه أمس 2 - 1، في قمة ختام الجولة الثانية، وسجل الصربي أندريا رادوفانوفيك هدفي «الزعيم» في الدقيقتين 15 و68، فيما سجل البرازيلي لياندرو ليت هدف «الفرسان» من ضربة جزاء في الدقيقة 40. ومثل الفوز على شباب الأهلي الـ16 للعين في مواجهات الفريقين الـ24 بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما تراجع «الفرسان» إلى المركز الـ 11 وله 3 نقاط.

وعزز الجزيرة صدارته بفوزه على الظفرة بهدفي أحمد فوزي في الدقيقة 3 وهزاع سبيت في الدقيقة 15، ليصل إلى «النقطة 6»، وارتقى اتحاد كلباء إلى الوصافة بفوزه على عجمان بهدف يوسف الزعابي، وحقق النصر فوزه الأول بتفوقه على خورفكان 3 - 1.