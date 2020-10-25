بوعصيبة رئيساً لاتحاد الدراجات

رضا سليم (دبي)

أسفرت انتخابات اتحاد الدراجات للدورة الجديدة 2020 - 2024، والتي جرت، أمس، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن فوز منصور بوعصيبة مرشح نادي شباب الأهلي بمنصب الرئيس، بعدما تفوق على نورة حسن الجسمي مرشحة نادي النصر، بفارق صوت واحد، حيث حصل على 8 أصوات مقابل 7 أصوات للمرشحة نورة الجسمي.

وفي فئة العضوية، فاز 5 أعضاء من أصل 6 مرشحين، وهم: خليفة بن عمير «14 صوتاً»، وياسر الدوخي «13 صوتاً»، ونايف المنصوري «13 صوتاً»، ومحمد القبيسي «12 صوتاً»، وحارب آل علي «10 أصوات»، فيما حصل عبدالله الكعبي على 8 أصوات وخرج من السباق، إلا أنه يعد الاحتياط الوحيد في فئة العضوية، والتي شهدت بطلان صوت واحد بسبب قيام ممثل النادي بوضع علامة على الأعضاء الستة.

فيما فازت بالمقعد النسائي خلود الظاهري، بفارق صوت واحد عن اليازية السويدي، حيث حصلت خلود على 8 أصوات، فيما حصلت اليازية على 7 أصوات.

وحضر الاجتماع الانتخابي ممثلو 15 نادياً، الذين يمثلون الأندية العاملة بالاتحاد، بجانب عبدالعزيز الحصان ممثل الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى المرشحين ومجلس إدارة الاتحاد السابق، وعدد من أبناء للعبة.