إصابة النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بفيروس كورونا



أعلن النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو، الفائز عام 2005 بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب، اليوم الأحد، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكنه طمأن أنه «من دون عوارض».

ونشر النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي في حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو قال فيه «تحياتي أيها الأصدقاء، العائلة، المشجعون، لقد أجريت اختبار كوفيد والنتيجة إيجابية. أنا بخير، لا أعاني العوارض في الوقت الحالي».

وسيبقى ابن الأربعين عاماً معزولاً في الفندق الذي يقيم فيه في بيلو هوريزونتي «جنوب - شرق البلاد»، حيث كان من المفترض أن يشارك في حدث تنظمه إحدى الشركات الراعية في ملعب مينيراو الذي شهد تتويجه بطلا لمسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية عام 2013 بألوان أتلتيكو مينيرو.

وعاد رونالدينيو في أواخر أغسطس إلى بلاده بعدما احتجز وشقيقه روبرتو دي أسيس الذي يشغل أيضا منصب مدير أعماله، في البارغواي لمدة خمسة أشهر بسبب استخدامهما جوازي سفر مزورين.



