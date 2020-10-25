نورمحمدوف.. «النسر» يعلق قفازه من أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن حبيب نور محمدوف اعتزاله نهائياً لبطولات «يو أف سي»، وهو الإعلان الذي جاء فوق أرض أبوظبي وبعد دقائق من تتويجه بطلاً لفئة الوزن الخفيف، بفوزه على جستن جايتجي بالإخضاع، في الجولة الثانية في فئة الوزن الخفيف.

وسجل البطل الروسي فوزه التاسع والعشرين على التوالي، ليدخل تاريخ «يو أف سي» من الباب الكبير، مسجلاً بصمة خالدة في تاريخ اللعبة.

وبعد فوزه مباشرةً، وقف نور محمدوف في حلبة النزال، قائلاً:

«شكراً لكل من وقف معي خلال مسيرتي، فريقي وأبي الذين رافقوني على مدى 10 أعوام، أحبكم ولن أنسى فضلكم، وأريد أن أصرح بأن نزال اليوم هو الأخير لي، لن أدخل حلبة النزال مجدداً بعد وفاة والدي، وعندما تواصل معي فريق (يو أف سي) حول نزال جستن، تناقشت مع أمي على مدار 3 أيام، وقالت لي إنه من غير المعقول أن أدخل أي نزال من دون وجود والدي إلى جانبي، ووعدتها بأن نزال اليوم سيكون الأخير، وأنا رجل يفي بكلمته ولا يتراجع عنها. وأريد الآن شيئاً واحداً من (يو أف سي) وهو منحي لقب المقاتل رقم 1 في العالم، إذ لم أسجل على مدى 29 نزالاً أي هزيمة، 13 منها مع (يو أف سي)، وأعتقد أنني أستحق هذا اللقب، شكراً لفريق (يو أف سي) على كل ما قاموا به خلال فترة الجائحة».

وتوجه نور محمدوف بالشكر إلى جستن على هذا النزال، وقال: أدرك أنه إنسان نبيل، ومدى حرصه على الناس واهتمامه بأهله، وأثق بأنه سيحقق حلمه في المستقبل، وواصل: اليوم آخر نزالٍ لي في «يو أف سي» ولقد حققت خلاله حلم أبي، ولا أشعر بأنني أود خوض النزالات مجدداً، حيث سيتواجه كل من بيوريه وماكريجر في يناير المقبل لتحديد الأفضل بينهما، إلا أنني تمكنت من إخضاع كلٍ منهما، ولهذا لن أعود عن قراري.

وكانت جزيرة ياس قد شهدت بطولة «يو أف سي 254» في ختام فعاليات العودة إلى جزيرة النزال، والتي انتهت بتتويج روبرت ويتكر على جارد كانونير في النزال الرئيسي، وذلك بقرار الحكام في الجولة الثالثة في فئة الوزن المتوسط، والذي قال بعد فوزه: أشعر بسعادةٍ كبيرة، فقد أنجزت مهمتي لهذا اليوم. وأظهر جارد أداءً مميزاً ومقاومةً كبيرة، وكان نزالاً مميزاً. وأعتقد أن الخطة التي وضعتها مع فريقي كانت ناجحةً إلى حدٍّ كبير، ومكنتني من السيطرة على مسار النزال بالكامل.

أما ألكسندر فولكوف، الفائز على والت هاريس بالضربة القاضية في الجولة الثانية في فئة الوزن الثقيل، فقال: أنا على استعداد لخوض النزال التالي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، لم يتمكن خصمي من توجيه أي لكماتٍ مؤثرة، وكان دفاعه ضعيفاً، وعندما وجهت له الركلة اعتقدت أنه يراوغ، وبعد تأكدي من أنه بوسعي إنهاء النزال، وجّهت بضع لكمات مكنتني من القضاء عليه.

من جانبه، قال فيل هاوس، الفائز على جيكوب مالكون بالضربة القاضية في الجولة الأولى في فئة الوزن المتوسط: أكاد لا أصدق سرعة إنهاء هذا النزال خلال 18 ثانية فقط، سعادتي لا توصف. وكنت أتحدث مع مدربي حول السيناريوهات المحتملة لهذا النزال، وتوقعنا أن يستمر النزال 3 جولات. ولكنني سعيد بتسجيل ثالث أسرع ضربة قاضية في تاريخ فئة الوزن المتوسط. خطوتي التالية هي البحث عن نزالٍ أصعب والفوز فيه.

وقالت لورين ميرفي، الفائزة على ليليا شاكيروفا بالإخضاع في الجولة الثانية في فئة وزن الذبابة:

«لا يمكنني التعبير عن مشاعري، أنا ممتنة لوجودي هنا، لكن ما يزعجني حالياً هو تصنيفي وكوني ما زلت بالمرتبة الخامسة، في الوقت الذي لم تحقق صاحبات التصنيف الأعلى أي إنجازاتٍ مهمة».