حبيب.. إبداع في ليلة الوداع

عمرو عبيد (القاهرة)

لم يعرف حبيب نور محمدوف سوى لغة الانتصارات، خلال مسيرته الأسطورية في الفنون القتالية المختلطة، لم يهزمه أي خصم، لكن وفاة والده، مدربه ومعلمه ومثله الأعلى، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، أجبرت بطل «يو إف سي» على التخلي عن عرشه الرياضي، وهو في فوق القمة بلا منازع، وبعد تغلبه بالإخضاع على الأميركي، جستن جايثجي، في منافسات «UFC 254» في أبوظبي، محققاً فوزه الـ29 على التوالي، لم يتحمل المقاتل الروسي المسلم أضواء الاحتفال، من دون والده الراحل، لينهار باكياً ومعلناً اعتزاله اللعب، بعدما أمتع العالم بقوته ومهاراته القتالية، حتى نزاله الأخير، الذي حسمه بعد دقيقة و34 ثانية فقط، ليعتزل بطلاً فوق قمة لا ينازعه عليها أحد.

وصار حبيب أيقونة بعد مواجهته الشهيرة في لاس فيجاس الأميركية عام 2018، أمام الأيرلندي كونور ماكجريجور، كما حظي بشهرة عالمية واسعة، حيث دأب كبار النجوم العالميين على دعمه وتشجيعه، وكان آخرهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ظهر في مقطع فيديو قبل نزاله الأخير في بطولة الإمارات، واصفاً نورمحمدوف بـ«الأخ»، مؤكداً ثقته في تحقيقه انتصاراً جديداً في سلسلته التاريخية. وعقب فوز حبيب، عاد «الدون» ليهنئ أخيه، عبر خاصية «ستوري» على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستغرام»، بعدما نشر صورة المقاتل الروسي الأسطوري، ساجداً باكياً، وقال: إن والده الراحل فخور به الآن.

ونشرت الممثلة البريطانية العالمية، مايسي ويليامز، تغريدة عبر موقع «تويتر»، قبل انطلاق نزال أبوظبي، معلنة تشجيعها لحبيب أيضاً، وعقب إعلانه الاعتزال المفاجئ، غرّد أمير خان، الملاكم البريطاني، بطل العالم السابق مرتين، وقال: هو أعظم مقاتل عرفته الفنون القتالية المختلطة، واصفاً مسيرته بـ«المذهلة والمشرفة»، وتمنى له الصحة والسعادة في المستقبل.

صحيفة «ماركا» الإسبانية تابعت النزال الإماراتي وفوز نور محمدوف، قبل أن تنقل خبر إعلانه الاعتزال، مؤكدة أن رحيل والده أثر عليه ودفعه لاتخاذ هذا القرار الصادم، وقالت «لاجازيتا» الإيطالية: إن حبيب أوفى بوعده لوالديه، حيث حافظ على لقبه بطلاً مثلما كان يرغب والده دائماً، واعتزل بعد وعده لأمه بعدم الاستمرار بعد وفاة والده، وكتبت الصحيفة أنه لم يكن مقاتلاً بطلاً فحسب، بل كان أسطورة نادرة في عالم الرياضة.