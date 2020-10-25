«هتّال» يحلق بكأس زايد في تولوز

تولوز (الاتحاد)

لم يتأخر المهر «هتّال» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في إبراز مهارته كأفضل الخيول في أوروبا، حين حلق بلقب كأس زايد لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي أقيم أمس الأول بمضمار تولوز الفرنسي.

وأقيم السباق، تحت مظلة النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشارك في سباق كأس زايد لمسافة 2200 متر، البالغ جائزته 45 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، 8 من أفضل خيول أوروبا ذات التصنيف العالي، والحائزة على انتصارات كبيرة.

وانطلق «هتّال» بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل، من البوابة السادسة، وظل في المركز الخامس طوال مجريات السباق، قبل أن يتقدم إلى المركز الثالث بعد 1600 متر، والمركز الثاني بعد 1800 متر.

وظل هذا السيناريو ينسج على هذا المنوال، وفي آخر فورلنح «200 متر» أطلق منذزابل العنان لمهره القوي، وحفزه بضربة سوط واحدة كانت كافية للابتعاد عن منافسيه بسهولة بالغة متفوقاً بفارق طولين عن «نالنك» بقيادة جوليان اوج.

وسجل البطل زمناً وقدره 2:33:70 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «سنان» بقيادة جيروم كابري، ويتوقع أن يستهدف «هتّال» سباق جوهرة تاج زايد لمسافة 2200 متر، وجائزته 5 ملايين درهم في 4 ديسمبر المقبل بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

ويملك ابن «مهاب» والفرس الأسطورة «مزنة» تاريخا عريضا في الانتصارات جاءت في سباق بري هيبدرومو دو تولوز لمسافة 2000 متر، كما فاز «هتال» بسباق الديربي الفرنسي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، وتلاه بالفوز اللافت بسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2000 متر للفئة الأولى بمضمار دونكاستر الإنجليزي.