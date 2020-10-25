دوري أبوظبي للتنس ينطلق مطلع نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن انطلاق دوري أبوظبي للتنس، مطلع شهر نوفمبر المقبل والذي يستمر حتى شهر مارس 2021، بإشراف إدارة مدينة زايد الرياضية، ورعاية ويلسون، حيث تم فتح باب التسجيل للاعبين الراغبين بالمشاركة عبر الموقع الإلكتروني

www.abudhabitennisleague.ae.

وتقام منافسات الدوري المتوقع أن تشهد أكثر من 450 مباراة، على ملاعب التنس في أبوظبي في كل من مدينة زايد الرياضية ونادي أبوظبي للسيدات وقصر الإمارات، لما تملكه تلك الملاعب من بنية تحتية بمعايير عالمية.

من جانبه قال سهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي: فخورون بالإعلان عن انطلاق دوري أبوظبي للتنس ضمن أجندة الفعاليات الرياضة لمجلس أبوظبي الرياضي، والهادفة لزيادة رقعة ممارسي رياضة التنس في المجتمع، ضمن أعلى معايير الإجراءات الاحترازية ومتطلبات الوقاية من تفشي كورونا.

وتقام في الدور الأول من البطولة مباريات المجموعات والتي تنتهي في استراحة منتصف الموسم، حيث تقام بعدها القرعة للبدء بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى الأدوار النهائية وأفضل اللاعبين في كل مستوى.

ويعد دوري أبوظبي للتنس من بين المبادرات الرياضية التي ينفذها مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تهدف إلى تحسين نمط الحياة من خلال الرياضة في الإمارة، برعاية ويلسون وإدارة مدينة زايد الرياضية، وتبلغ قيمة المشاركة في دوري أبوظبي للتنس 55 درهماً إماراتياً فقط، ويشترط للانضمام في المسابقة أن يكون المشاركون من ذوي الخبرة.