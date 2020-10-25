سلة «العنابي».. خطوة نحو الأمجاد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعاقدت شركة الوحدة للألعاب الرياضية لمدة موسم، مع ثنائي السلة الأميركي المحترف نيكولاس سايمون «26 عاماً»، الذي سبق له اللعب في السعودية ودول أخرى بالمنطقة، وحاميد طارق «27 عاماً»، الذي خاض تجربة في المكسيك والأرجنتين ويلعب كصانع ألعاب، ويخضع اللاعبان لإجراءات الحظر الصحي قبل استكمال إجراءات قيدهما رسمياً في صفوف الفريق الأول.

على صعيد متصل، تم تصعيد 8 لاعبين من فريق الشباب إلى الفريق الأول، في استهلال للعمل الكبير الذي تم في قطاع الناشئين بالسنوات الماضية، والذي يهدف إلى بناء قاعدة قوية تكون الرافد الأساسي للفريق وتدعم المنتخبات الوطنية المختلفة، وهي خطوة تحدث لأول مرة، حيث كان العنابي يعتمد في فريق الرجال على لاعبي الأندية الأخرى.

وأكد نضال البكري المدير الفني لسلة العنابي، أن تصعيد هذا الكم من اللاعبين بداية لوضع الفريق على طريق المنافسة، ويعزز من حظوظه في المستقبل القريب لاستعادة أمجاد النادي في اللعبة، مشيراً إلى أنه يدخل الموسم بقائمة تضم 18 لاعباً، من بينهم المحترفان الأميركيان.

وقال: طموحنا هذا الموسم أن ينضج الفريق ويقوى عود اللاعبين الصاعدين بشكل خاص، وفي الوقت نفسه أن نقدم موسماً جيداً، ليكون نواة لإعادة البناء.