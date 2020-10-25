كأس الهالوين.. افتتاح مثير لموسم البولو

دبي (الاتحاد)

دشن نادي الحبتور للبولو موسمه الجديد بكأس الهالوين «6 جول»، بمباراة الافتتاح بين فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق هيكسث انكورا بقيادة خالد العمران، والتي انتهت لصالح فريق الحبتور 8-7 بعد مباراة متكافئة.

وفي المباراة الثانية، والتي جمعت بين فريقي مهرة بقيادة راشد الحبتور وجرين جيست بقيادة نور خضرا، وانتهت بنفس النتيجة 8-7 لصالح فريق مهرة بعد التعادل في الوقت الأصلي، ليحتكما إلى الشوط الخامس الفاصل، لينجح دياز جونجي البريد نجم فريق مهرة في خطف الهدف الذهبي.

وتشهد البطولة غداً مباراتين، تجمع الأولى بين فريقي الحبتور وجرين جيتس، بينما تجمع المباراة الثانية بين فريقي مهرة وهيكسث، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة المقبل.