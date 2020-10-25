«جواهر الرياضة الشارقية» ورشة تعزز الطموحات

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ورشة تحت عنوان «جواهر الرياضة الشارقية»، بحضور أكثر من 270 لاعبة رياضية والطاقمين الفني والإداري من نادي الشارقة الرياضي للمرأة التابع للمؤسسة، وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركات، حيث سلطت الورشة الضوء على تاريخ رياضة المرأة في إمارة الشارقة، ومسيرة المؤسسة المليئة بالعمل والإنجازات المحققة للاعبات الرياضيات، وحفزتهن على رفع سقف طموحاتهن الرياضية.

وقدمت الورشة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والتي تحدثت عن العديد من المحاور التي رافقت مسيرة المؤسسة منذ إنشائها قبل 38 عاماً، وتناولت ندى عسكر النقبي فكرة التأسيس التي جاءت برؤية حكيمة لقرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة والتي هدفت لوصول المؤسسة إلى أرفع المراتب لتؤدي دورها المنوط بها في تأصيل رياضة المرأة في إمارة الشارقة، ودعم الفرق والرياضيات في جميع الألعاب لبلوغ أعلى المستويات الفنية والمنافسة في كل البطولات المحلية والخارجية. وتطرقت النقبي إلى إسهامات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في أن ترتقي المؤسسة في محيطها الخليجي والعربي من خلال المشاركات الإيجابية في البطولات التي تقام، وأيضاً في تنظيم كبرى الألعاب، حيث انبعثت فكرة تنظيم الألعاب العربية لرياضة المرأة التي سجلت نجاحات متعددة خلال النسخ التي أقيمت وما صاحب تلك الألعاب من تطوير.