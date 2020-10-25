«الأولمبية الدولية» تبارك قرار تأجيل انتخابات «اللجنة الوطنية»

دبي (الاتحاد)

باركت اللجنة الأولمبية الدولية، قرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعها الأخير، بشأن تأجيل انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة إلى ما بعد الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم، على أن تكون الانتخابات خلال الفترة ما بين سبتمبر إلى ديسمبر 2021.

جاء ذلك ضمن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية الوارد إلى اللجنة، والذي ينص على موافقة الأولى على قرار تأجيل الانتخابات، بعد إجماع أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية على هذا القرار في الاجتماع، الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في الثامن من شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، أكد معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، أن اللجنة تلتزم في قراراتها بتطبيق أفضل الممارسات، على ضوء أحكام الميثاق الأولمبي الدولي، وبما يتوافق مع أحكام السيادة الوطنية ومفاهيم وأسس الحركة الأولمبية.

وأضاف القطامي بأن قرار تأجيل الانتخابات إلى العام القادم، كان نابعاً من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، ليلقى ترحيباً من المؤسسة الأولمبية الأم، التي وافقت على التأجيل مع وضع مواعيد محددة لإجراء الانتخابات.