الشارقة يتصدر كأس الإمارات لليد

رضا سليم (دبي)

تصدر فريق الشارقة قمة المجموعة الثانية بكأس الإمارات لكرة اليد، بفوزه على فريق دبا الحصن الوافد الجديد لمسابقات الرجال هذا الموسم في أول ظهور له في المباريات، بنتيجة 36-21 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة الملك الشرقاوي، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 16-10.

وحرص لاعبو فريق دبا الحصن على تقديم باقات ورد لزملائهم من فريق الشارقة، بمناسبة الفوز بدرع الدوري للموسم الماضي والذي توج به الفريق الشرقاوي مؤخراً.

وحقق فريق النصر الفوز على فريق الظفرة بنتيجة 29-16، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ويأتي النصر في وصافة المجموعة متساوياً مع الشارقة إلا أن فارق الأهداف لمصلحة الأخيرة فيما جاء الظفرة في المركز الثالث ودبا الحصن في المركز الرابع، وطبقاً لنظام البطولة يتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور النهائي، الذي يقام بنظام الدورة المجمعة على صالة محايدة ليتحدد البطل بعد انتهاء المباريات.