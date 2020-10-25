بيدرو.. «المطرقة السماوية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل البرازيلي جواو بيدرو تألقه مع بني ياس، للجولة الثانية على التوالي، في دوري الخليج العربي، وذلك بعد أن سجل «ثنائية» في شباك الفجيرة، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في مباراتين، محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة «مناصفة» مع أكثر من لاعب.

هواية بيدرو في هز الشباك لم تأت من فراغ، كما أنه لا يكتفي بأن يكون «المطرقة السماوية» لضرب دفاعات المنافسين، بل يمتاز بالتحركات الواعية والنشطة داخل منطقة الجزاء، وصناعة اللعب لزملائه.

وكشفت الإحصائيات الخاصة بلاعب «السماوي» عن دقة بالغة في التمرير، وكذلك وبلغت «العلامة الكاملة»، وسدد على مرمى المنافسين 4 مرات كلها بين القائمين والعارضة، ونجح في تسجيل هدفين من رأسيتين صعبتين للغاية، خاصة هدف التعادل في المباراة الأخيرة أمام «الذئاب»، في حين أحرز هدفاً من تسديدة ولا أروع، بعد مراوغة متقنة من خارج المنطقة.

وشكل المهاجم البرازيلي ثلاثياً رائعاً مع الأرجنتيني خمينيز، والواعد سهيل النوبي، في هجوم «السماوي».

تألق بيدرو لم يكن وليد المصادفة، حيث سبق له وأن تألق مع الظفرة خلال الموسم الماضي، وسجل 12 هدفاً بقميص «الفارس»، في دوري الخليج العربي، وكان من بين الأبرز على مستوى البطولة.

ووصل مجموع أهداف بيدرو في الدوري إلى 15 هدفاً من 19 مباراة، شارك فيها مع الظفرة وبني ياس، مما يؤكد أنه لاعب من طراز فريد، وينتظره مستقبل كبير، خاصة أنه يتمتع بقدرات تهديفية خاصة ومهارة كبيرة في التسجيل، كما أن بنيانه الجسماني القوي يساعده دائماً على الأداء القوي، خاصة في الالتحامات واستخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء.

من جانبه، أكد عبدالله الغيلاني، رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، أن بيدرو من اللاعبين المتميزين للغاية، وهو من الصفقات الرائعة التي أبرمها بني ياس هذا الموسم مع باقي اللاعبين خاصة الأجانب، وأشاد بالمستوى الذي يقدمه اللاعب، مشيراً إلى أن الجميع يتوقع مزيداً من التوفق والتميز مع «السماوي» في المباريات المقبلة، خاصة مع تشكيله قوة ضاربة بوجود خمينيز وكذلك سهيل النوبي، والعديد من اللاعبين الرائعين من الشباب والكبار تحت قيادة فنية قوية وماهرة من الروماني دانييل إيسايلا صاحب القدرات التدريبية الكبيرة.