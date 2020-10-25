الفردان «حبيب» النصراوية

معتصم عبدالله (دبي)

احتاج حبيب الفردان أقل من 12 دقيقة، لوضع بصمته الخاصة، في مباراة فريقه أمام مضيفه خورفكان، ضمن الجولة الثانية، حينما حل بديلاً لزميله حسين مهدي لاعب الوسط، في الدقيقة 70، قبل أن ينجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82، مترجماً كرة عرضية للظهير الأيسر محمود خميس، أسكنها شباك الحارس محمد يوسف، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى مع ضيفه الجزيرة 1-1.

ولا يبدو التألق التهديفي بالمستغرب على الفردان «29 عاماً»، بعدما تصدر مشهد التجارب الودية لـ «العميد»، قبل انطلاقة الموسم الحالي 2020- 2021، بتسجيله 6 أهداف، وضعته في القمة، بعدما سجل هدفاً في مباراة الإمارات 2-1، وآخر في مباراة الظفرة 5-2، إلى جانب «ثنائية» أمام الحمرية 3-3، و«ثنائية» أخرى في مباراة الاتفاق، أحد أندية الدرجة الثانية 6-2.

واستحق الفردان إشادة مدربه الكرواتي كرونسلاف، والذي أوضح أن تغييرات فريقه في الشوط الثاني أحدثت الفارق في المباراة، وأضاف: التغييرات كانت إيجابية، خاصة دخول حبيب الفردان الذي نجح في تسجيل هدف الفوز، وكان لدخوله الأثر الأكبر في تغيير النتيجة، وإضفاء الحيوية والنشاط في وسط الملعب.

من جانبه، عبر الفردان الذي رفع رصيده الشخصي من الأهداف إلى 28 في دوري المحترفين عن سعادته بالفوز، وقال: حققنا المهم بحصد النقاط الثلاث، ولكن المؤكد أننا نملك مستوى أفضل من الذي ظهر به الفريق في أول مباراتين في الدوري، مشدداً على أهمية تصحيح الأخطاء في المباراة المقبلة والتي يستضيف فيها «العميد» جاره الوصل في «ديربي بر دبي» يوم الخميس المقبل.