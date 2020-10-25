«أبيض الناشئين» تجربتان أمام أوزبكستان

دبي (الاتحاد)

استقر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين لكرة القدم، على خوض وديتين أمام أوزبكستان 4 و7 ديسمبر المقبل في دبي، ضمن تحضيراته المستمرة لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 المقررة بالبحرين العام المقبل، بعد قرار تأجيلها مؤخراً.

ويعود «أبيض الناشئين» تحت قيادة مدربه الوطني ماجد سالم إلى التجمع الداخلي نهاية الشهر الحالي، بعد ختام معسكره الأخير، أمس الأول، بفوزه على إندونيسيا برباعية في الودية الثانية، مكرراً فوزه أمام ذات المنافس 3-2 في الودية الأولى.

خاض منتخبنا مباراة أمس الأول، بتشكيلة ضمت سعيد سالم في حراسة المرمى، محمد خالد، غيث بدر، عوض محمد، عبدالرحمن فهد، محمد راشد، عبدالعزيز علي، أحمد محمد، عبدالله حسن، حمد عارف، وعبيد سالم.

وأنهى منتخبنا الشوط الأول متقدماً بـ «ثنائية» أحمد المرزوقي من ضربة جزاء في الدقيقة 15، وعبدالعزيز علي في الدقيقة 24، وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم «الهداف» سلطان عادل الثالث في الدقيقة 75، ليختم علي المعمري بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 79.

ورفعت تجربتا إندونيسيا رصيد وديات «أبيض الناشئين» بعد نهاية مشوار التصفيات في سبتمبر من العام الماضي إلى 4 لقاءات، بعد مباراتي عُمان 2-2 و4-2.