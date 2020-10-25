«رياح التغيير» تهب على «الفهود»

مراد المصري (دبي)

قاد الجهاز الفني الجديد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، مساء أمس، وسط أجواء غلفتها الإيجابية، والتركيز للمرحلة المقبلة عموماً، ومواجهة النصر يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

وأعلنت شركة الوصل لكرة القدم رسمياً، عن الطاقم الفني الجديد، حتى نهاية الموسم الحالي، بقيادة المدير الفني الوطني سالم ربيع، على أن يعاونه حسن العبدولي أحد أبناء «الفهود»، مع وجود الأرجنتيني بيدرو جوميز مساعداً للمدرب، وبوجدان مريشيانو مدرباً للياقة، وأليكسندر فلورين مدرباً لحراس المرمى.

وجاءت «رياح التغيير»، لتهب على الوصل، بعد فترة طويلة تحت قيادة الروماني ريجيكامب، لم تحظ بدعم جماهيري كبير، بالنظر إلى «العثرات» التي رافقت مسيرة المدرب، والخسائر بنتائج كبيرة في بعض الأحيان، وهو ما استدعى التدخل سريعاً، في بداية الموسم الحالي، لتصحيح المسار للحفاظ على الآمال والطموحات، في جميع البطولات التي ما زالت الفرصة قائمة فيها.

ويبدو «الأصفر» في جاهزية لإكمال مشواره، في ظل غياب الإصابات المؤثرة في الوقت الحالي، وارتفاع معدل الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً بين الثنائي حسن إبراهيم وعلي سالمين في وسط الملعب، بمساندة من ثلاثي المقدمة رونالدو مينديز ونيكولاس أوروز وفابيو ليما، مع وجود علي صالح أو فيجريدو أيضاً، بما جعل الفريق يعزز من قدرته على امتلاك الكرة، وفرض شخصيته في الملعب، كما ظهر في مباراة حتا الماضية.