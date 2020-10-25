الإصابات تضرب «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

ضربت الإصابات صفوف خورفكان، قبل مواجهة بني ياس المهمة، في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، حيث يعاني أكثر من 5 لاعبين إصابات متنوعة، من بينهم نجما الفريق، البرازيليان رامون لوبيز الذي سافر إلى صربيا لتلقي العلاج، وبرونو لاماس الذي يعاني من آلام شديدة في الكتف، تطلبت الراحة لأيام عدة، مع عدم وضوح موقف إصابة البرازيلي «المقيم» جونيور، والسوداني وليد سراج، مع إصابة متواصلة لعادل سبيل وأحمد الياسي، اللذين أصبحا خارج الحسابات منذ بداية الدوري.

وأكد برونو لاماس في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أنه يتمنى أن تكون إصابته بسيطة، ليتسنى له اللعب أمام بني ياس، مطمئناً الجماهير بأنه سيكون متاحاً، في حال تحسن حالته.

وأضاف أن «النسور» قدم مباريات جيدة، رغم الخسارة»، مشيراً إلى أن اللاعبين لديهم الأفضل في الجولات القادمة المهمة.