عودة سلطان الزعابي تدعم «النمور»

كلباء (الاتحاد)

يعود سلطان الزعابي مدافع اتحاد كلباء إلى التشكيلة الأساسية للفريق، بعد أن غاب أمام عجمان في لقاء الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، لظروف الإيقاف، بعدما تعرض للطرد في مباراة شباب الأهلي.

وتأتي عودة الظهير الأيسر في توقيت مناسب، خاصة أن «النمور» في حالة معنوية عالية، بعد الفوز الثمين الذي عاد به الفريق من ملعب عجمان، واستعداده للقاء المهم أمام الجزيرة والذي يعتبر من المواجهات الصعبة.

واطمأن داسيلفا مدرب اتحاد كلباء على الفريق لأنه يخوض لقاء الجولة الثالثة للدوري بصفوف مكتملة، ومن دون غيابات مؤثرة.

وبدأ «النمور» استعداداته للقاء الجزيرة الذي يقام في أبوظبي يوم الخميس المقبل، بمعنويات الفوز على «البرتقالي»، وحصول الفريق على أول 3 نقاط بالبطولة هذا الموسم.