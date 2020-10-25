ديفيس.. «الأربطة ممزقة»

برلين (أ ف ب)

تعرض الكندي الدولي ألفونسو ديفيس، ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني، لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن، تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، كما أعلن النادي البافاري.

وأصيب ديفيس، أحد أبرز لاعبي الفريق البافاري في الآونة الأخيرة بعد دقيقتين على انطلاق مباراة فريقه ضد اينتراخت فرانكفورت «5-صفر» في الدوري المحلي، ولم يتمكن من إكمالها.

وقال مدرب الفريق هانزي فليك: «يعاني ألفونسو من إصابة في أربطة الكاحل، أحد الأربطة تمزق كلياً والآخر جزئياً، نقدر غيابه عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع».

وأضاف: «إصابة ديفيس ضربة قوية، وعندما يغيب لاعب من هذه النوعية فهذا مؤلم».

وكان ديفيس يخوض أول مباراة له أساسياً، منذ مشاركته ضد ديورن في كأس ألمانيا في 15 أكتوبر الحالي، وقد لعب بدلاً منه الفرنسي لوكا هرنانديز في المباراتين ضد أرمينيا بيليفيلد محلياً، وضد أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.