أسطورة الكريكيت: «الممتاز» تفوق على «سوبربول»

دبي (الاتحاد)

كشف الأسترالي شين وارن أسطورة رياضة الكريكيت، أن منافسات الدوري الهندي الممتاز الذي يقام هذا العام على أرض الدولة في أبوظبي ودبي، تفوق في نسبة المشاهدين على جمهور المباراة النهائية للدوري الأميركي لكرة القدم، وهو الحدث المعروف باسم «سوبربول».

ووفقاً لوارن، فقد كشفت دراسة خلال الأشهر القليلة الماضية أن كرة القدم اختيرت إثر تصويت الرياضة الأولى عالمياً، والكريكيت باتت الآن الرياضة الثانية الأكثر شعبية في العالم مع ما يقرب من 2.5 مليار مشجع، وقال: المباراة الأولى في الدوري الهندي الممتاز هذا العام الذي يقام في الإمارات، حظيت بمتابعة 200 مليون شخص، وهذا ضعف عدد مشاهدي السوبربول، لذا تخيّلوا حجم المتابعة التي ستحظى بها النهائيات حين تقام!.

أسطورة الكريكيت الأسترالي وارن، الموجود في دبي لتقديم النصح والإرشاد لفريق «راجسثان رويالز»، إضافة إلى كونه سفيراً للدوري الهندي الممتاز 2020، خصّص جزءاً من برنامجه المليء بالمواعيد ليلتقي مع الجمهور، بأعداد محدودة، في عرض خاص للسلسلة الوثائقية «في كواليس فريق الكريكيت الشهير راجسثان رويالز» في سينما فوكس في مول الإمارات، وخلال الحدث، استعاد وارن محطات من مسيرته الرياضية كقائد ومدرب ومرشد لفريق «راجسثان رويالز»، في حوار مع لاعب الكريكيت في الإمارات ورياضي ريد بُل شيراج سوري.