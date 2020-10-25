طائرة الجزيرة تحلق في المربع الذهبي

دبي (الاتحاد)

أكمل الجزيرة فرق المربع الذهبي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بفوزه على الوصل أمس الأول 3/‏1، جاءت نتائجها 25-20 و23-25 و25-18 و20-25 و15-12.

ولحق الجزيرة بأندية النصر، العين، وشباب الأهلي في الدور نصف النهائي للمسابقة بعد تأهل «الزعيم» على حساب حتا3/‏1، وجاءت نتائجها 25-21 و25-15 و19-25 و25-20، فيما جاء تأهل «الفرسان» على حساب بني ياس بالفوز 3/‏ 0، جاءت نتائجها 25-17 و25-11 و26-24، في الوقت الذي تأهل فيه «العميد» بصورة مباشرة وفقاً لقرعة ربع النهائي.

ويلتقي في مباراتي نصف النهائي، المقررتين الجمعة المقبل، العين مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع النصر، ومن المنتظر أن يعلن اتحاد اللعبة ملاعب وتوقيت مباراتي المربع الذهبي، اللتين تلعبان في ملاعب محايدة.