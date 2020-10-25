الهلال يعوض إدواردو بضم فييتو

الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الأرجنتيني لوسيانو فييتو، قادماً من سبورتينج البرتغالي، لثلاثة أعوام.

ونجحت إدارة الهلال في ضم فييتو «26 عاماً» لتعويض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو المنتقل إلى شباب الأهلي.

وكتب الهلال في حسابه الرسمي على تويتر: قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي على تكفل بقيمة انتقال فييتو إلى الهلال.

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أنها بلغت 7 ملايين يورو وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

أضاف الهلال بطل آسيا في موسم 2019: يمتد عقد الأرجنتيني لوسيانو فييتو لمدة ثلاثة أعوام حتى 2023، وأن التوقيع جرى بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة لشبونة البرتغالية، فيما ينتظر أن يصل الرياض في الأيام القليلة المقبلة.