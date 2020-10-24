«نحن نجدف من أجل حتا» الجمعة

دبي‎ ‬(الاتحاد)

‬ينظم ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬الجمعة ‬المقبل ‬فعالية ‬قوارب ‬التجديف ‬-واقف (‬نحن ‬نجدف ‬من ‬أجل ‬حتا)، ‬في ‬بحيرة ‬سد ‬حتا، ‬بالتعاون ‬مع ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي.. وأعلن‎ ‬نادي ‬دبي ‬البحري ‬فتح ‬باب ‬التسجيل ‬للمشاركة ‬في ‬الفعاليات ‬المرتقبة منذ ‬يوم ‬الخميس ‬الماضي عبر ‬الموقع ‬الرسمي، ‬حيث ‬تم ‬اعتماد ‬البرنامج ‬الزمني ‬للحدث، ‬والذي ‬ينطلق ‬عقب ‬فترة ‬الظهيرة ‬في ‬تمام ‬الساعة ‬الثانية ‬ظهراً ‬باستكمال ‬التسجيل ‬لجميع ‬المشاركين، ‬ثم ‬حضور ‬الاجتماع ‬الفني ‬مع ‬اللجنة ‬المنظمة، ‬ومن ‬ثم ‬انطلاق ‬مراحل ‬المنافسات.

ومن‎ ‬المنتظر ‬أن ‬تشهد ‬بحيرة ‬سد ‬حتا ‬الخلابة ‬تنافساً ‬بين ‬المشاركين ‬والمشاركات ‬على ‬ثلاث ‬فئات ‬مختلفة ‬الأولى ‬للرجال ‬والثانية ‬للسيدات ‬والثالثة ‬للناشئين ‬من ‬الجنسين ‬من ‬عمر ‬12 ‬- ‬16 ‬سنة، ‬حيث ‬ستكون ‬المشاركة ‬مفتوحة ‬لتعزيز ‬الشراكة ‬المجتمعية، ‬وتوفير ‬فرص ‬جديدة ‬لإبراز ‬المواهب ‬وأيضاً ‬إبراز ‬مكان ‬الموقع ‬وجماله، ‬ويشترط ‬على ‬المشاركين ‬توفير ‬ألواح ‬التجديف ‬الخاصة ‬بهم، ‬من ‬أجل ‬خوض ‬المغامرة ‬المتميزة ‬والمشاركة ‬في ‬هذا ‬العرس ‬الكبير.