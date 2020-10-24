دبي (الاتحاد)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجمعة المقبل فعالية قوارب التجديف -واقف (نحن نجدف من أجل حتا)، في بحيرة سد حتا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.. وأعلن نادي دبي البحري فتح باب التسجيل للمشاركة في الفعاليات المرتقبة منذ يوم الخميس الماضي عبر الموقع الرسمي، حيث تم اعتماد البرنامج الزمني للحدث، والذي ينطلق عقب فترة الظهيرة في تمام الساعة الثانية ظهراً باستكمال التسجيل لجميع المشاركين، ثم حضور الاجتماع الفني مع اللجنة المنظمة، ومن ثم انطلاق مراحل المنافسات.
ومن المنتظر أن تشهد بحيرة سد حتا الخلابة تنافساً بين المشاركين والمشاركات على ثلاث فئات مختلفة الأولى للرجال والثانية للسيدات والثالثة للناشئين من الجنسين من عمر 12 - 16 سنة، حيث ستكون المشاركة مفتوحة لتعزيز الشراكة المجتمعية، وتوفير فرص جديدة لإبراز المواهب وأيضاً إبراز مكان الموقع وجماله، ويشترط على المشاركين توفير ألواح التجديف الخاصة بهم، من أجل خوض المغامرة المتميزة والمشاركة في هذا العرس الكبير.