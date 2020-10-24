أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم بطولة صيد الأسماك

أبوظبي (وام)

اختتمت أمس الأول مسابقة صيد الأسماك للسيدات بأبوظبي في نسختها الثالثة التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأقيمت البطولة على هامش احتفالات الأكاديمية بالذكرى العاشرة لتأسيسها وسط اشتراطات وقائية مشددة ضمنت سلامة جميع المشاركات على متن القوارب خلال فترة التحدي بمنطقة كاسر الأمواج، لتكون إحدى البطولات المتميزة المخصصة للسيدات فقط في منافسات صيد الأسماك. وعقد اجتماع تنويري الخميس الماضي عبر تطبيق «زووم»، بحضور قائدة المجموعة أو ممثلة عن الفريق المشارك لشرح قوانين البطولة، وسرد اللوائح على المنتسبات، وقررت اللجنة المنظمة في الاجتماع تخصيص جوائز لأكبر حصاد، أطول سمكة وأكبر سمكة وصل مجموعها إلى 89 ألف درهم.

انطلق السباق بعد تجمع القوارب المشاركة في مقر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الساعة 6:30 صباحاً، بمشاركة 150 متسابقة من 42 فريقاً، أظهرن الالتزام والانضباط لكل التعليمات التي تم شرحها، وفازت رانيا محمد عبدالماجد المركز الأول في الوزن الأعلى، في حين احتلت المركز الثاني فاطمة إبراهيم الحمادي، وجاءت في المركز الثالث فاطمة حسن الصيقل.

من جانبهم، هنأ فريق عمل الأكاديمية الفائزات في البطولة، وعبروا عن فرحتهم بنجاحها، خاصة بعد الإقبال الكبير على المشاركة، وتوجهوا بالشكر إلى نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على تعاونهم الكبير في إقامة وتنظيم البطولة.