الشارقة يكسب الوحدة في «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

قاد البرازيلي جوستافو مولير، وديوجو سلفا الشارقة، إلى الفوز الأول، في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، على حساب مضيفه الوحدة 3-1، أمس، على ستاد آل نهيان، ضمن الجولة الثانية، والتي شهدت تفوق الفجيرة على بني ياس 4 - صفر، وتعثر الوصل بالتعادل على ملعبه أمام حتا 1-1.

وسجل الثنائي «المقيم» في «الملك» مولير وديوجو سلفا الثلاثية، بواقع هدفين للأول في الدقيقتين 7 و60، وسلفا في الدقيقة 28، فيما جاء هدف «العنابي» عن طريق لاعبه المقيم روبين أمارال في الدقيقة 65، ليرفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني مؤقتاً وبقي الوحدة برصيد نقطة.

وارتقى الفجيرة إلى صدارة الترتيب «مؤقتاً» وله 4 نقاط، بتفوقه على بني ياس بـ «رباعية»، أحرزها البرازيلي ألفارو أوليفيرا «هدفين» في الدقيقتين 12 و68، ومحمد سالم في الدقيقة 17، وسيف الدين السيد في الدقيقة 61.

ومنح هدف «البديل» عبدالرحمن المهري في الدقيقة 80، الوصل نقطة بالتعادل أمام حتا، بعدما سجل الأخير هدف التقدم مبكراً بتوقيع يوسف فوفانا في الدقيقة 27، ليحصد «الإعصار» نقطته الثانية، بعد الأولى بالتعادل السلبي مع الوحدة، مقابل 4 نقاط لـ «الإمبراطور»