غنتوت يدشن الموسم بـ«بينك بولو» 6 نوفمبر

غنتوت (الاتحاد)



حدد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو 6 نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد، بالمبادرة المجتمعية «بينك بولو»، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي تأتي ضمن حملة التوعية المجتمعية لسرطان الثدي، التي انطلقت منذ أول أكتوبر الحالي، وتشمل المبادرة المباراة الودية الخيرية بين فريقي غنتوت «أ» وغنتوت «ب»، وتقام الفعالية دون جمهور في ظل الإجراءات الاحترازية، ووسط التزام كامل بالبروتوكول الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا، إلا أن إدارة النادي ستنقل المباراة على الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت في بث مباشر للحدث.

وتتضمن المبادرة حزمة من الأنشطة واللقاءات بجانب أنشطة التوعية، وتقديم الاستشارات الطبية والمعلومات عن سرطان الثدي، والعوامل التي تزيد من خطورة الإصابة من قبل كوادر طبية متخصصة.

واعتمدت اللجنة الفنية للمباراة تشكيلة الفريقين، حيث ضم فريق غنتوت «أ» الشيخة علياء آل مكتوم وعبدالله بن دسمال وناصر الشامسي ومانويل توكالينو، فيما يضم فريق غنتوت «ب» فارس اليبهوني ويوسف بن دسمال وعلي المري ووميجويل ديليا، ويديرها طاقم التحكيم الدولي المكون من مونو وسالفادور.

وأكد زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي، أن حملة التوعية بسرطان الثدي التي بدأ بها نادي غنتوت موسمه ترتكز على برنامج متنوع، يتضمن التوعية الإعلامية من خلال مختلف وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي على مدى شهر كامل بجانب لقاءات التوعية الصحفية والتثقيفية، بمشاركة كوكبة من الرياضيين ومحاضرات التوعية التي يشرف عليها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، والتي تهدف للتعريف بأهمية الرياضة التي تحد من نشاط المرض، خاصة الأنشطة التي تستهدف الرياضة النسائية.

أضاف: الحملة التي ينظمها النادي بالتنسيق مع الجهات المعنية تهدف لتحقيق الفائدة المرجوة، من خلال برنامج التوعية للوقاية من سرطان الثدي، الذي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية والمعالجة وعوامل الخطورة المسببة للإصابة وأهمية الفحص المبكر والتشخيص، حيث يحرص النادي سنوياً على إقامة حملة التوعية بخطورة المرض، من خلال مهرجانات النادي الرياضية السنوية الخيرية التي ينظمها بمشاركة كوكبة من نجوم البولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وتابع: الحملة تتضمن رسائل ونشرات ولقاءات، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ترجمة لأهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، بما يضمن تحقيق الأهداف العالمية المتصلة بالحد من تلك الأمراض بحلول العام 2025.

ونوه إلى الضوابط الخاصة بالمهرجان، التي تبدأ بوصول المشاركين سواء اللاعبين والطاقم الفني والمنظمين والإداريين والجهات الناقلة للحدث لمدخل النادي، حيث يتم التأكد من وجود نتيجة فحص (كوفيدـ19 ) سلبية، ولم يمض عليها أكثر من 48 ساعة ومن ثم قياس درجة الحرارة حسب الطرق المتبعة تنفيذاً للبرتوكول الصحي.