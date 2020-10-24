«كنج مونلو» يتصدر ترشيحات كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

يتصدر «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ترشيحات سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي يقام اليوم بمضمار اجين الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 12 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وكان «كنج مونلو» البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «جلنار الخالدية»، قد سجل فوزاً لافتاً بسباق الوثبة والذي أقيم بمضمار بوردو، حيث جاء تفوقه بفارق 3 أطوال، ويسعي لمواصلة انتصاراته وتطور مستواه.

وتخوض «سلاف» و«صباح» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحدي سباق بري محمد عقيلي لمسافة 2500 متر، ويشرف عليهم على التوالي دي مورسون بقيادة دامين مولين، ودي جوليمين بقيادة ايملين ريفولت.

ويعد الجواد «باودلير»، لكلوديا سري، بقيادة سي افوشي مرشح فوق العادة للفوز بنسخة كأس الوثبة في مضمار سان سيرو في ميلان بايطاليا، وكان قد حل في المركز الثاني في النسخة الماضية التي أقيمت في فلورنسا بايطاليا.

ويقام المهرجان بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ونادي أبوظبي للفروسية.