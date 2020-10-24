بوعصيبة ونورة الجسمي.. من يحسم سباق الرئاسة؟

رضا سليم (دبي)



يشهد اتحاد الدراجات اليوم انتخابات الدورة الجديدة 2020-2024، التي تحدد الرئيس والأعضاء والعضو النسائي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، في الرابعة عصراً بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهو الاتحاد الثاني الذي يعقد انتخابات بعد اليد الذي حسم انتخاباته بالتزكية.

ويبقى الصراع الأكبر على منصب الرئيس بين نورة الجسمي مرشحة النصر ومنصور بوعصيبة مرشح شباب الأهلي، وفي العضوية يتنافس 6 شخصيات لاختيار 5 منهم، وهم ياسر الدوخي من نادي الشارقة، وحارب عبدالرزاق آل علي من نادي الجزيرة الحمراء، ونايف عبدالعزيز المنصوري من نادي مسافي، وعبدالله الكعبي من نادي مصفوت، ومحمد سند القبيسي من نادي أبوظبي، وخليفة بن عمير من نادي العربي، وفي فئة العضوية النسائية تتنافس اليازية سلطان السويدي من نادي الحمرية، وخلود جمعة الظاهري من نادي الفجيرة على مقعد واحد.

وقامت لجنة الانتخابات بدعوة الأندية أعضاء الجمعية العمومية لحضور مندوبيها للاجتماع الانتخابي وتضم الجمعية 15 نادياً عاملاً يحق لهم التصويت، وهي العربي وأبوظبي والنصر وشباب الأهلي والتعاون والجزيرة الحمراء والفجيرة والحمرية ومسافي ومصفوت والرمس ودبا الحصن والشارقة وخورفكان ومليحة. ويترأس لجنة الانتخابات التي تدير الاجتماع الانتخابي محمد علي العامري، وتضم في عضويتها محمد كاهور ويوسف أحمد بن كرم وحمدان الزيودي والمستشار حسن المرزوقي.

ويتضمن برنامج الاجتماع الانتخابي التأكد من صحة نصاب الاجتماع واعتماد أوراق الاقتراع وصناديق الاقتراع وشرح آلية التصويت ثم تصويت ممثلي الأندية وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وسيتم فتح باب الطعون على نتائج التصويت إن وجدت لبحثها ثم الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات يوم 5 نوفمبر المقبل. وشهدت الأيام الماضية تحركات لجميع المرشحين، خاصة على مستوى التنافس على منصب الرئاسة من خلال زيارات الأندية مرة أخرى، من أجل التأكيد على اختيارهم في صندوق الانتخابات، وهو ما سيظهر في صندوق الانتخابات اليوم، وإن كان المترشحون للمناصب الثلاثة 10 شخصيات لاختيار 7 للمجلس الجديد، على أن يكون الشخص الذي لم يحالفه التوفيق في قائمة الاحتياط في الدورة الجديدة.