لوحة التزلج على الماء تكتمل في كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أول أمس منافسات وتحدي الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، وسط مشاركة كبيرة وضخمة تحفل بها المنافسة للمرة الأولى، جمعت 30 متسابقاً قدموا استعراضاً خيالياً في أجواء جميلة ومميزة على كورنيش أبوظبي وشاطئ الراديسون بلو بالتحديد.

ونجح في انتزاع لقب فئة المحترفين عمير بن ثاني، بعد أن قدم أداء واستعراضاً حصد خلاله 37 نقطة، في حين حل ثانياً خالد بن سباع آل علي، وثالثاً ناصر سعيد النعيمي، وفي منافسات فئة الجونيور تمكن من حصد المركز الأول محمد ناصر البلوشي، وحل ثانياً حامد ناصر البلوشي، وثالثاً سلطان سيف النعيمي، وفي فئة النوفيس حل في المركز الأول الشيخ عبدالله القاسمي وثانياً خلفان المنصوري وثالثاً أحمد سالم الرميثي، وكان الجديد في هذه الجولة هو انطلاق فئة السيدات وللمرة الأولى بمشاركة فتيات من الإمارات، حيث حلت في المركز الأول نورا الشملان وحلت في المركز الثاني حصة القبيسي وثالثاً نور النويس.

وكانت البداية مع المرحلة الصباحية التي أقيمت خلالها تصفيات بين المشاركين، ليتأهل للمرحلة الثانية والمسائية 21 متسابقاً في الفئات الأربعة للبطولة.

شهد السباق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لا سيما عبر التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر لمختلف الأجهزة وموقع السباق، بالإضافة إلى صرامة إجراءات الدخول والالتزام بوجود فحص حديث جداً لكوفيدـ 19، مع حرص إدارة النادي على أن يكون هناك أيضاً العدد الأقل والمطلوب من أجل تنظيم البطولة.

من جهته، هنأ سالم الرميثي مدير عام النادي الفائزين في الجولة وكل المشاركين أيضاً، وأكد أن هذه الجولة كانت استثنائية من ناحية ارتفاع عدد المشاركين، وقال الرميثي: للمرة الأولى ترتفع أعداد المشاركين في التزلج على الماء لتتجاوز الثلاثين مشاركاً، ونتوقع أن يزيد العدد أكثر في المسابقات القادمة، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها البطولة وزيادة انتشارها في أوساط الشباب، وأضاف الرميثي: هناك خطة لدينا بأن نصل لعدد يفوق الخمسين متسابقاً خلال الموسم القادم، وفي حال نجحنا في ذلك، فسوف نقوم بتقسيم البطولة على مدار يومين من التصفيات التأهيلية.