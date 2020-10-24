العين وشباب الأهلي في صدارة الجولة الأولى

رضا سليم (دبي)



تفوق الكبار على الصغار في افتتاح كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، والتي انطلقت أمس الأول، وهي الانطلاقة الرسمية للموسم الجديد 2020-2021، حيث نجح فريق شباب الأهلي من تجاوز عقبة مليحة في افتتاح المجموعة الثالثة بصالة نادي الوصل بعدما تغلب عليه 32-27 في مباراة قوية وصعبة انتهى شوطها الأول 15-15، ليتصدر الفرسان قمة المجموعة الأولى التي تضم 3 فرق فقط، وينتظر مباراته المقبلة أمام الوصل وفي حالة فوزه يتأهل للدور النهائي طبقاً لنظام البطولة حيث يتأهل الأول من كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدور النهائي، الذي سيقام بنظام دوري من دور واحد في دورة مجمعة.

وفي المجموعة الأولى تخطى الجزيرة منافسه بني ياس بنتيجة 26-19، في المباراة التي جرت بينهما بصالة الجزيرة وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزراوي 14-9، فيما نجح فريق العين من الفوز على فريق الوحدة 35-18، ضمن نفس المجموعة وانتهى الشوط الأول بتقدم البنفسج 17-10، وتأتي عودة الوحدة بعدما غاب عن الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي نظراً لعدم اكتمال صفوفه.

ويتصدر العين قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف الجزيرة الوصيف ثم بني ياس الثالث والوحدة الرابع.

من ناحية أخرى، رشح اتحاد اليد 5 مدربين مواطنين هم خالد أحمد مدرب الوصل وسعيد محمد مدرب النصر، وجمعة العشر المدرب المساعد في الشارقة، ويوسف محمد أهلي المدرب المساعد في فريق شباب الأهلي دبي، وصقر عبيد، للمشاركة في دورة الاستشفاء الذهني للرياضيين، التي تنظمها شركة الخليج للإدارة الرياضية عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي انطلقت أمس وتختتم اليوم، ويحاضر فيها المحاضر الدولي البحريني الدكتور نبيل طه.