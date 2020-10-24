«هملولة» تحصد لقب الحول المحليات و«نهب» تتصدر «المهجنات»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت، أمس، منافسات الأسبوع الثامن من السباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020-2021، وشهد ميدان الوثبة منافسات سن الكبار، الحول والزمول، لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً، لمسافة 6 كلم، وسط مشاركة فاعلة من هجن أبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونجحت «هملولة» لسيف أحمد محمد القبيسي في التتويج بلقب أول أشواط الحول المحليات محققة زمناً قدره 9.24.05 دقيقة، فيما خطفت «نهب» لأحمد خلفان بن خصيبة الظاهري لقب الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات، إذ قطعت مسافة الشوط في 9.20.06 دقيقة.

وحلق «خلاب» لسعيد أحمد دري الفلاحي بناموس الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات بعد أداء قوي، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 9.37.05 دقيقة، بينما انتزع «ذيبان» لعلي حموده الظاهري لقب الشوط الرابع للزمول المهجنات.

وشهد الشوط الخامس للحول المحليات تحقيق أفضل زمن خلال منافسات الحول والزمول، عن طريق «العنود» لسهيل ذويب العامري، التي نجحت في تجاوز خط النهاية في 9.09.02 دقيقة، وبفارق كبير عن ثاني أفضل توقيت الذي تحقق في الشوط الثاني.

كما شهدت المنافسات تألق شعار علي حمودة الظاهري، الذي نجح في التتويج بلقب 4 أشواط من إجمالي أشواط الحول والزمول، وهو أكبر عدد من الأشواط في يوم واحد، وتتواصل السباقات التمهيدية الخميس المقبل، وعلى مدار يومين بمنافسات الحقايق واللقايا، على أن تقام الأسبوع المقبل منافسات الإيذاع والثنايا والحول والزمول.