«الفرسان» يكافئ «الجيش الأبيض» بباقة «خط الدفاع الأول»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق منتجع الفرسان الرياضي الدولي باقة جديدة من باقات الانتفاع بحق استخدام إمكانيات المنتجع، تحت مسمى «خط الدفاع الأول»، خصصت لصالح العاملين بالمجال الطبي من أطباء وهيئة تمريض، وتشمل كذلك العاملين بالمستشفيات والجهات الطبية، حيث تمنح الباقة العاملين بالمجال الطبي، خصماً بقيمة 50% على عضويات المنتجع و20% خصماً على المأكولات والمشروبات في مطاعم المنتجع.

وأكد سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، أنه منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا، تحمّل العاملون في القطاع الطبي العبء الأكبر في مواجهة الوباء، وبفضل جهود كل من يرتدي المعطف الطبي الأبيض، من أطباء وممرضين ومسعفين، سجّلت الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد حالات الشفاء من هذا الفيروس اللعين.

وأضاف: التفكير في تخصيص تلك الباقة للأطباء وأعضاء هيئة التمريض، إنما يأتي عرفاناً وتقديراً للدور الذي لعبته هذه الفئة خلال الفترة الماضية، حيث ساهم وقوفهم في التصدي بقوة وحكمة لأخطر وباء عرفته الإنسانية في العصر الحديث، وقال سعادته: سيراً على درب قيادتنا الرشيدة، فإننا نقدر كثيراً أصحاب الثوب الأبيض والأيادي البيضاء التي لا تعرف سوى العطاء، فمن يترك أسرته وعائلته من أجل إنقاذ مريض لا حول ولا قوة يستحق منا جميعاً الكثير.

وتابع: لقد أظهرت جميع الفرق العاملة في خط الدفاع الأول مدى جاهزية قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، بعدما نجحوا بامتياز في توفير أعلى مستويات الرعاية للمرضى وأفراد المجتمع المصابين، مساهمين في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص من مختلف الجنسيات، الأمر الذي عزز بدوره التكاتف والتلاحم المجتمعي.